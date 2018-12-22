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Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

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Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Сирия, 22 декабря. Курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные радикалами районы Идлиба за сутки покинуло 285 гражданских, турецкий военный конвой движется из Аль-Баба в Джараблус. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Провинция Алеппо

Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Протурецкие силы открыли огонь по укрытиям курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Калджибрин, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@_ehlisam) сообщает, что военный конвой турецкой армии направляется из Аль-Баба в Джараблус.

Тем временем ВС США продолжают выходить из Манбиджа, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DonkttNews), что радикалы Демократических сил Сирии (SDF) арестовывают мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор, обвиняя их в связях с ИГИЛ1. По сведениям автора публикации, задержанные подвергаются жестоким пыткам.

В восточной части региона продолжаются столкновения между курдскими военизированными отрядами и бандами ИГИЛ. Информационное агентство ANF News пишет о боях между SDF и ИГ1 в поселениях Ас-Суса и Аш-Шаафа.

Провинция Идлиб

Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Захваченные боевиками территории региона за сутки покинуло 285 мирных жителей, пишет РИА Новости. Гражданские выходят в безопасные районы через гуманитарный коридор, организованный российскими и сирийскими военными недалеко от Абу Духура. По данным информагентства, каждый из почти 300 беженцев получил медицинскую помощь.

Провинция Хама

Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Радикальные исламисты предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории на севере провинции Хама, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По информации автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку джихадистов.

В свою очередь войска Башара Асада продолжили вести артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в окрестностях Аль-Латамины, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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