Сирия новости 22 декабря 22.30: курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные боевиками районы Идлиба покинуло 285 гражданских

Сирия, 22 декабря. Курды арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, захваченные радикалами районы Идлиба за сутки покинуло 285 гражданских, турецкий военный конвой движется из Аль-Баба в Джараблус. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Протурецкие силы открыли огонь по укрытиям курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Калджибрин, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@_ehlisam) сообщает, что военный конвой турецкой армии направляется из Аль-Баба в Джараблус.

Тем временем ВС США продолжают выходить из Манбиджа, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DonkttNews), что радикалы Демократических сил Сирии (SDF) арестовывают мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор, обвиняя их в связях с ИГИЛ1. По сведениям автора публикации, задержанные подвергаются жестоким пыткам.

В восточной части региона продолжаются столкновения между курдскими военизированными отрядами и бандами ИГИЛ. Информационное агентство ANF News пишет о боях между SDF и ИГ1 в поселениях Ас-Суса и Аш-Шаафа.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Захваченные боевиками территории региона за сутки покинуло 285 мирных жителей, пишет РИА Новости. Гражданские выходят в безопасные районы через гуманитарный коридор, организованный российскими и сирийскими военными недалеко от Абу Духура. По данным информагентства, каждый из почти 300 беженцев получил медицинскую помощь.

Провинция Хама

Радикальные исламисты предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории на севере провинции Хама, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По информации автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку джихадистов.

В свою очередь войска Башара Асада продолжили вести артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в окрестностях Аль-Латамины, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)