Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

«Я плавала в любви фанатов»: зрители укрыли лед ковром из роз после выступления Медведевой

220
0 Оставить комментарий

«Я плавала в любви фанатов»: зрители укрыли лед ковром из роз после выступления Медведевой

Саранск, 22 декабря. Поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой купили 500 роз и забросали ими лед после выступления девушки. Сама спортсменка оценила этот жест и призналась, что, несмотря на недавние неудачи, чувствовала поддержку фанатов.

«Искупали ли меня в любви после проката? Искупали! Я плавала!» — призналась фигуристка.

Она также добавила, что после провального выступления с короткой  программой ей уже не важно, какое она в итоге займет место, сообщает Sport24.

Отметим, что за произвольную программу Медведева получила 143,66 балла. 19-летняя спортсменка, которая дважды брала серебряную медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, во время выступлений в Саранске упала при попытке сделать двойного аксель и заняла 14 место. В то же время 16-летняя Алина Загитова заняла первое место после короткой программы на чемпионате.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.