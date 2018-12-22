«Я плавала в любви фанатов»: зрители укрыли лед ковром из роз после выступления Медведевой

Саранск, 22 декабря. Поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой купили 500 роз и забросали ими лед после выступления девушки. Сама спортсменка оценила этот жест и призналась, что, несмотря на недавние неудачи, чувствовала поддержку фанатов.

«Искупали ли меня в любви после проката? Искупали! Я плавала!» — призналась фигуристка.

Она также добавила, что после провального выступления с короткой программой ей уже не важно, какое она в итоге займет место, сообщает Sport24.

Отметим, что за произвольную программу Медведева получила 143,66 балла. 19-летняя спортсменка, которая дважды брала серебряную медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, во время выступлений в Саранске упала при попытке сделать двойного аксель и заняла 14 место. В то же время 16-летняя Алина Загитова заняла первое место после короткой программы на чемпионате.