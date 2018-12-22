Спасатели в шестой раз спустились в горящую шахту в Соликамске, но не обнаружили людей

Соликамск, 22 декабря. Спасатели предприняли шестую попытку спуска в горящую шахту рудника «Уралкалия» в Соликамске (Пермский край), однако обнаружить людей пока не удалось, сообщили в субботу вечером Федеральному агентству новостей.

Спустившиеся в ствол шахты специалисты МЧС дали сигнал о том, что задымление по-прежнему сильное. Поскольку спуск осуществляется в ручном режиме, данная операция занимает много времени.

Ранее сообщалось, что МЧС направил дополнительные силы в Соликамск из Москвы, Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Есть сведения о том, что в результате пожара в шахте погибли девять горняков, однако данная информация пока не подтвердилась.

На место происшествия уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание монтажной пены.