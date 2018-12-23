Николай Стариков: Последовательный выход США из всех договоров — реальная угроза миру. ФАН-ТВ

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» — о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

Америка заявила о скором выводе своих войск из Сирии, а также о своей безоговорочной победе над ИГИЛ1. Почему было озвучено такое решение? И последуют ли за громким заявлением фактические действия?

Очень интересный вопрос, очень интересная ситуация. Первое: США заявляют, что они выводят войска из Сирии. Вопрос, они их действительно оттуда выведут? Потому что мы неоднократно слышали, что США выведут войска из Афганистана, об этом еще Обама говорил, это было в его предвыборной программе. Как говорится, где Обама, а войска там же в Афганистане. То есть они как англосаксы, прощаются, а уйти не могут. Второе: Трамп запускает некую хитрую комбинацию. Он заявляет о реально существующем факте — «ИГИЛ», запрещенное в России, потерпело военное поражение. Поэтому Западу очень удобно сказать: «Мы победили ИГИЛ». Кстати, очень интересно, что во время общения с журналистами, наш президент поддержал Трампа в этом, когда американская журналистка своим вопросом попыталась столкнуть лидеров двух стран лбами. И тут наш могучий русский язык дает пищу для размышлений: «Мы» — это кто?

Из дальнейшей речи Путина понятно, что «мы» — это Россия, Иран, Турция — те, кто пытается политическое урегулирование найти, и США среди них нет. Но, когда сказано «мы», то вроде как мы с США. Для нас, находящихся в российском информационном пространстве, очевидно, что все сопричастные к вооруженным действиям в Сирии страны, принимали в разной степени участие в борьбе с ИГИЛом. Но без организующей роли России этой победы бы не было. Поэтому по большому счету, когда мы говорим «Мы победили» — «Мы» — это Россия, а другие страны в разной степени участвовали.

Но, если мы говорим о западном обывателе, то он находится в информационном пространстве США и Европы. Ему давно уже объяснили, что это Россия в Сирии находится для того, чтобы мешать свергнуть кровавого диктатора Басаша Асада. Россия не борется с ИГИЛ, она поддерживает только власть, которая и побудила отчасти людей поддерживать этот ИГИЛ. То есть Россия не в плюсе там, а в минусе.

В данной ситуации можно поймать Дональда Трампа на противоходе. Раз вы победили и выводите войска, то выводите. Однако ничего не происходит, база американцев в Сирии, как была, так и осталась.

Так называемое «победное заявление» Трампа в Сирии полезно ему как политическая единица в его внутренней борьбе.

Американцы создают ситуацию, когда возможно любое развитие событий, поэтому ход неожиданный, но для американцев исключительно положительный. Вот таким неожиданным ходам надо у наших противников учиться.

20 декабря состоялась большая пресс-конференция президента России. Какие из ответов Владимира Путина показались вам наиболее заслуживающими размышления?

В целом, я хочу сказать, что наши российские журналисты выглядели острее западных. Они пытались столкнуть Трампа с Путиным, но не получилось. Традиционные вопросы про Украину, про Сирию. Очень позабавила журналистка, которая спросила, «не хочет ли Путин захватить Азовское море и вообще весь мир и руководить им?». Ну как дети малые, вот честное слово. Вроде цивилизация, которая построена на деньгах, вроде должны уметь считать. Действительно, с одной стороны военный бюджет США — $725 млрд, и военный бюджет России — $46 млрд. Я бы спросил саму журналистку: «Объясните, как? Вы же говорите, у вас самая сильная армия, бюджет самый большой. Ну, это же не единственная западная армия. Добавляем — Великобритания, Франция, Германия, Польша, гордая Эстония, Латвия, Литва, Канада, Австралия, Япония оккупированная. Давайте суммируем эти бюджеты и что у нас получится? У нас получится не соотношение $725 млрд к $46 млрд, а соотношение, я даже себе боюсь представить какое. Кстати, никогда не видел всех этих подсчетов. И кто тогда собирается миром править? Понятно, что перед нами страшилки, а военный бюджет США такой большой, чтобы доминировать в мире. Однако тратится он очень неэффективно. Да и сравнивать военные бюджеты между собой — это не совсем правильно.

Еще у меня сложилось такое ощущение, что большое количество людей пришло на пресс-конференцию, замаскировавшись под журналистов. Я там увидел одного из активистов Национально освободительного движения, который так странно задал вопрос президенту, что Путин его перефразировал, ответил двумя словами и дальше начал двигаться. Я знаю, что он никакой не журналист.

Запомнилась женщина, у которой был крик души, вопрос про проблемы дольщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это было вообще интересно: ««Рязанская газета», Здравствуйте. Вопрос про Санкт-Петербург, про дольщиков». А дальше вопроса-то нет, а проблема, проблема, проблема, которая не решается. Но для того, чтобы она могла высказаться, она притворилась журналистом. Нет, может она, конечно, действительно журналист, но она пришла туда не вопрос задавать. Таких ситуаций было, на мой взгляд, очень много. Это говорит о том, что на уровне региона не разрешаются даже серьезные вопросы.

Смелый вопрос задал журналист, опять же из Ленинградской области, о невидимой трубе Газпрома. Так есть она или все-таки нет? И сумма такая немаленькая — 1,8 миллиарда рублей. Президент у нас личность интересующаяся, ему просто любопытно станет, есть ли эта труба, или нет?. А вот мне любопытно, если этой трубы там нет, то что случится с теми, кто сказал, что она есть? Какие будут итоги? Пожурят и оставят на своем посту? Или возбудят уголовное дело, и не только на того, кто украл деньги, но и на того, кто подписал акты, кто потом докладывал, кто сегодня не пускает газ в разные районы области под красивыми предлогами. А может просто потому, что трубы нет? Считаю, нужно общественности рассказать, потому что нам крайне интересно, есть там труба или нет!

США, по данным российского МИД, окончательно и бесповоротно приняли решения выйти из ДРСМД. Но говорят, что это не из-за России. Мол, это ограничивает их возможности в проекции на такие страны как, например, КНДР и Иран. Насколько это искреннее заявление?

Ну, конечно, это неискренне заявление. Когда мы в большой политике слышали искренние заявления? Наверное, последним искренним был Михаил Сергеевич Горбачев. Вот он искреннее сдавал свою страну в руки западных партнеров. С улыбкой, как говорится, за рекламу пиццы. Всё было от души. И что нам сейчас от его этой искренности? Он пытается оправдываться, рассказывает какие-то небылицы, что не было одностороннего разоружения.

Опять же, Путин на днях сказал совершенно справедливую вещь: «зачем было подписывать договор, если согласно этому документу, только Советский Союз должен был демонтировать ракеты средней и меньшей дальности, которые у нас были исключительно наземного базирования, а у американцев были воздушного и водного базирования?». Таким образом, мы ракеты распилили и уничтожили, а американцы что-то аккуратно сняли, демонтировали и положили на склады.

Я хочу сказать, что американцы лукавят. Они выходят из ДРСМД не потому что мы его нарушаем, а потому что мы его не нарушаем. Кроме того, как мы видим, они выходят из всех договоров.

Американцы создают ситуацию максимального хаоса и пользуются своей географией. Они находятся далеко, в стороне. Их соседи это Канада и Мексика, а не какие-то другие государства. То есть угроза для США минимальная. Поэтому они пытаются далеко от своего дома постоянно разбрызгивать горючие жидкости и поджигать их. Это такая тактика: «чтобы там было плохо, тогда у нас в Америке будет хорошо». В этом принципиальная разница между нашими подходами.

США приходит в Сирию, чтобы в Сирии было плохо, и организуют там это всё, чтобы у них в Америке всё было хорошо. Мы приходим в Сирию, чтобы в Сирии стало хорошо — тогда и у нас будет хорошо. Потому что если в Сирии будет плохо, это плохо, американцы рано или поздно и к нам принесут.

С другой стороны прямой выход США из ДРСМД не несет угрозы безопасности нашей страны. По большому счету, ничего не изменится, но мир станет более нестабильным. Мир станет более опасным, и об этом президент достаточно много говорил на своей пресс-конференции. Придется нам это принять во внимание.

Для Китая проблем будет больше. Американцы выходят из договора с Россией, для того, чтобы создать проблемы Китаю.

США выходят сейчас из всех возможных договоров, и, я считаю, они в итоге выдут из договора по нераспространению ядерного оружия.

Украина формируется американцами для войны с Россией. Это делается последовательно. Разрубаются все связи, формируется молодежь в антирусском, воинственном духе, переписывается история, создана отдельная церковь — всё это, по американскому плану, должно закончиться войной.

Хочу отметить, что когда в СМИ вы видите странную информацию — понимайте, что она, как говорится, не вам, не сейчас, а как консервы информационные вкладывается.

Подведем итог. Выход США из ДРСМД — это для того, чтобы когда-нибудь создать угрозу ядерного конфликта между Россией и Украиной. Я не могу исключать такой возможности. Поэтому последовательный выход США из всех договоров — это реальная угроза миру.

21 декабря 1991 года состоялось подписание Алма-Атинской декларации, в которой излагались цели и принципы СНГ и констатировался факт прекращения существования СССР. Что можно сказать сегодня о значении этого документа?

Сначала давайте дадим определение СНГ. Для того чтобы юридически похоронить Советский Союз, 21 декабря 1991 года, когда Горбачев выступил и заявил, что он прекращает быть президентом СССР. Тогда собрались главы 11 государств, из 15 республик, которые были в СССР. Не присоединились к ним Прибалтийские республики и Грузия. Позже из СНГ выйдет Украина. Главы 11 государств собрались, чтобы принять декларацию о содружестве независимых государств — СНГ. Это некая анестезия. У нас удалили государство — не аппендикс, не нарыв, не прыщ. Что это такое, много понимают только сейчас, когда началось удаление Пенсионной системы, когда потихонечку удаляют систему здравоохранения, а тогда это было непонятно. И для того, чтобы люди не почувствовали это, говорили что Прибалтийские государства — они совсем другие. Пусть уходят. О том, что они людям, с рождения проживающим на этой территории, не дадут гражданства, в 1991 году никто даже подумать не мог.

Уже в 1991 году все те разломы, которые проявились в 2008 году, уже были. Где там имперская политика, где там, какая агрессия? Все сдали, продали и предали. Так что не мы виноваты в сложных отношениях, они были уже тогда запрограммированы.

Когда людям представляют красивые декларации, в которых все будет хорошо, и пытаются усыпить естественное беспокойство людей, то нужно воспринимать это действительно как какую-то анестезию. Дальше в своей работе СНГ никогда, ничего не принял, не добился, не достиг. И поэтому появились какие-то новые форматы: Союзное государство «Россия-Белоруссия», Таможенный союз, Евразийский союз, военный союз ОДКБ. А само СНГ с геополитической точки зрения — ничтожная величина. И, на мой взгляд, это войдет в историю как одна из самых не лучших страниц истории нашего народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.