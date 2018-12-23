Сирия новости 23 декабря 07.00: США перебрасывают силы из Манбиджа в Телль-Кочер; курды продолжают диверсии в Африне

Сирия, 23 декабря. США перебрасывают силы из Манбиджа в Телль-Кочер; курды продолжают диверсии в Африне; ССА вновь заявила о готовности поддержать операцию Турции к востоку от Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: продолжают совершать диверсии в Африне.

«Исламское государство»1: атаковало проправительственные силы в Абу-Кемале.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попала в засаду «Ахрар аш-Шам».

ВС США: стягивают силы на базу в населенном пункте Телль-Кочер.

Провинция Алеппо

На территории кантона Африн продолжают действовать подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны». Telegram-канал @monsser2 сообщает, что курдскими вооруженными формированиями были проведены две диверсионные атаки, в результате которой погиб один боевик YPG и четыре джихадиста «Сирийской свободной армии».

Как передает источник в Twitter (@RadioAlKul), на севере провинции Алеппо в районе населенных пунктов Эд-Дакна и Мараназ прошли бои между боевиками ССА и курдскими вооруженными формированиями.

По информации Twitter-канала @TurceAnha турецкая артиллерия нанесла серию ударов по позициям «Отрядов народной самообороны» в районах Зор-Магар и Дадат.

Источник в Twitter @badly_xeroxed» опубликовал заявление лидера «Свободной сирийской армии» Абдула Салама Абдула Раззака о том, что протурецкие группировки начнут операцию против курдских вооруженных формирований «в ближайшие часы». С аналогичным заявлением выступил лидер «9-й Дивизии» ССА Абу Джелаль.

Кроме этого, по информации Telegram-канала @Dara2019, отряды арабских племен численностью около трех тысяч боевиков заявили о своей готовности поддержать сирийские правительственные войска и передать Манбидж под контроль официального Дамаска в обмен на амнистию.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии», несмотря на заявления США о скором выводе своих войск из Сирии, продолжают операцию против «Исламского государства» в так называемом Хаджинском кармане. Однако по сообщениям источников, активных действий курдскими вооруженными формированиями не предпринимается.

Как пишет Euphrates Post, с опорного пункта SDF в населенном пункте Эль-Бахра в сторону Хаджина были направлены отряды подкрепления «Демократических сил Сирии» и автомобильная техника. Одновременно с этим продолжают поступать сообщения о вылазках и обстрелах, которые проводят террористы ИГИЛ1 в Хаджине.

По информации источника в Twitter (@DeirEzzor24), боевики ИГИЛ атаковали позиции правительственных войск в районе города Абу-Кемаль, причем на этот раз нападения произошло не с восточного берега Евфрата, а со стороны пустыни Бадия, расположенной к западу. Террористам удалось ликвидировать трех бойцов проправительственных ополчений.

Провинция Идлиб

Противостояние радикальных и «умеренных» группировок внутри Идлибской зоны деэскалации продолжается. По данным Telegram-канала @hmosyrian, автоколонна «Хайят Тахрир аш-Шам», которая двигалась по трассе Маарет ан-Нуман — Серакиб была атакована боевиками «Ахрар аш-Шам». Нападение произошло недалеко от Хан-эс-Себиль и повлекло за собой потери с обеих сторон. Более точная информация уточняется.

Провинция Ракка

Euphrates Post сообщает сразу о двух подрывах автомобилей курдских вооруженных формирований в провинции Ракка. Один из них был взорван в черте административного центра региона, второй — на трассе Ракка— Хамрет-Нассер. Есть данные о погибших и раненых со стороны «Демократических сил Сирии», однако более точная информация пока уточняется.

Провинция Хасака

По сообщениям местных источников Соединенные Штаты Америки приступили к подготовке вывода своих войск из Сирийской Арабской Республики. Как пишет Telegram-канал @nors2017, силы американских войск стягиваются в район базы США в Телль-Кочере. По некоторым данным, туда уже был вывезен весь гражданский персонал из Манбиджа, а также с нескольких наблюдательных пунктов, ранее развернутых вдоль сирийско-турецкой границы.

Напомним, Дональд Трамп заявил о «полном и быстром» выводе американских войск с территории Сирии 19-го декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)