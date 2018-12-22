Специалисты из Москвы направлены на помощь спасателям в Соликамск

Соликамск, 22 декабря. МЧС направит специалистов из Москвы на помощь спасателям, которые пытаются вызволить горняков из горящей шахты в Соликамске (Пермский край). Кроме того, на место ЧП выехали горноспасатели из ближайших городов, сообщили Федеральному агентству новостей.

В частности, три горноспасательных отряда выдвинулось из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список горняков, заблокированных в шахте. На место происшествия уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

Согласно предварительным данным, пожар в шахте мог произойти из-за возгорания монтажной пены. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Есть сведения о том, что девять горняков погибли, однако эта информация пока не подтверждена.