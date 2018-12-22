Богатейшие люди мира потеряли 511 млрд долларов за год — Bloomberg

Вашингтон, 22 декабря. Уходящий год был крайне неудачным для мировой экономики из-за торговых войн, санкционного противостояния и политической нестабильности. По информации аналитиков американского агентства Bloomberg, совокупное состояние богатейших людей мира в 2018 году сократилось на 511 млрд долларов.

Сильнее всех просел владелец Amazon Джефф Безос, который по итогам года потерял 53 млрд долларов. Его активы подешевели со 168 млрд до 115 млрд долларов. Таким образом, американские миллиардеры стали беднее на 5,9%, и теперь их активы оцениваются в 144 млрд долларов.

Отрицательную динамику показывают и богатейшие европейские предприниматели. Так, например, семья Шеффлер, которая владеет немецким предприятием по производству шин Continental AG, потеряли 17 млрд долларов.

На фоне этих убытков потери российских олигархов не кажутся такими уж значительными. Президент «Русала» Олег Дерипаска по итогам года не досчитался 5,7 млрд долларов. При этом ряд миллиардеров, наоборот, показали рост доходов. Владельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, а также владелец «Лукойла» Вагит Алекперов за год стали богаче на 9 млрд, полагают в Bloomberg.