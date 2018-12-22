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Сирия: представитель США в коалиции подал в отставку на фоне вывода войск из САР

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Сирия: представитель США в коалиции подал в отставку на фоне вывода войск из САР

Вашингтон, 22 декабря. Спецпредставитель США в международной коалиции Бретт Макгерк подал в отставку из-за несогласия с решением президента США Дональдом Трампом вывести войска из Сирии.

Как сообщает телеканал CBS, Макгерк собирался оставить пост в феврале 2019 года. Однако он проинформировал госсекретаря Майка Помпео о том, что покинет пост раньше из-за несогласия с решением Трампа вывести военных из Сирии.

Макгерк подал в отставку накануне, через день после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Ранее Трамп заявил о победе над ИГ1 (запрещена в РФ) и выводе американского военного контингента из Сирии. Глава Белого дома обсудил ситуацию в САР с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в телефонном разговоре. Эрдоган отметил, что силы Турции очистят территорию Сирии от оставшихся боевиков, в том числе от курдских радикальных формирований.

Трамп заявил, что войска США пробыли в Сирии семь лет вместо обещанных трех месяцев. Об остатках ИГ в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, считает американский президент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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