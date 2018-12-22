Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Подрядчик сгоревшей шахты в Соликамске застрахован в ВСК

196
0 Оставить комментарий

Подрядчик сгоревшей шахты в Соликамске застрахован в ВСК

Москва, 22 декабря. Ответственность предприятия УС-30, которое проводило подрядные работы на сгоревшей шахте «Уралкалия», застрахована в компании ВСК. Об этом говорится в базе «Национального союза страховщиков ответственности».

Теперь страховщик должен будет возместить компенсацию в связи с ЧП в руднике. Родственникам погибших причитаются выплаты по 2 млн рублей, а размер компенсации пострадавшим шахтерам будет зависеть от тяжести вреда их здоровью.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список горняков, заблокированных в шахте. На место происшествия уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

Согласно предварительным данным, пожар в шахте мог произойти из-за возгорания монтажной пены. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Есть сведения о том, что девять горняков погибли, однако эта информация пока не подтверждена.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.