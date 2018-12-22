Россия назвала ударом по мировой безопасности отказ стран ООН поддерживать ДРСМД

Москва, 22 декабря. Российские власти назвали ударом по всей системе глобальной безопасности отказ стран ООН голосовать за резолюцию в поддержку Договора о запрете ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Об этом в субботу заявило министерство иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что из-за того, что союзники США не смогли проявить самостоятельность суждений, на голосовании не хватило всего несколько голосов для того, чтобы принять резолюцию. Примечательно, что проголосовавшие против резолюции страны (прежде всего члены НАТО) ранее неоднократно выступали в защиту ДРМСД.

«Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира», — говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу Генассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку ДРМСД. Документ поддержали 43 страны, против выступили 46 государств, среди которых — США, страны ЕС, Япония, Турция, Израиль и Украина.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.