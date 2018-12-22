Сирия: Трамп заявил, что об остатках ИГ позаботится Турция

Вашингтон, 22 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что войска США пробыли в Сирии семь лет вместо обещанных трех месяцев. Об остатках ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, считает американский президент.

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, — мы так и не ушли​​​», — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что ИГ «неистовствовала» в 2016 году, когда он был избран президентом, сейчас террористы повержены. Трамп отметил, что с остатками боевиков смогут справиться страны региона, в том числе и Турция.

«Мы возвращаемся домой!» — добавил Трамп.

В среду Трамп заявил о победе над ИГ и выводе американского военного контингента из страны. Эту новость встретили резко негативно в американских ведомствах. Ранее Трамп обсудил ситуацию в САР с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в телефонном разговоре. Эрдоган отметил, что силы Турции очистят территорию Сирии от оставшихся боевиков, в том числе от курдских радикальных формирований.

Напомним, военные силы коалиции во главе с США находились в САР незаконно, без согласия официального Дамаска. Коалиционные силы не раз обвиняли в атаках на мирных жителей с применением химических веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.