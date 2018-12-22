Квартиры за счет государства и большие пенсии: стало известно, какие льготы получают чиновники в РФ

Москва, 22 декабря. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в декабре была лишена положенной ей государственной субсидии на ипотеку в размере 70% от стоимости жилья. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, все российские чиновники, несмотря на свою внушительную зарплату, имеют льготы на получение жилья и повышенные пенсии. Причем размер субсидий напрямую зависит от того, насколько высокую должность занимает тот или иной госслужащий.

«Чем в более высокую группу ты входишь, тем больше объем субсидии. Причем, она же дается в деньгах, вам дается вот столько-то, и можете себе ни в чем не отказывать. Никто не говорит, что вам дается там на двухкомнатную, или на трехкомнатную квартиру», — пояснил Журавлев.

Что касается пенсий, то они зависят от выслуги лет и их размер может колебаться от 30 до 80 тыс. рублей. При этом, как утверждает политолог, чиновники получают пенсии не из Пенсионного фонда, как все остальные россияне, а из бюджета страны, поэтому она намного выше и стабильнее гражданской пенсии, пишет «Царьград».

Напомним, что Ольга Глацких оказалась в центре скандала после того, как публично заявила, что «государство ничего не должно молодежи не просило ее рожать».