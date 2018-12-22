СК возбудил уголовное дело из-за пожара на шахте в Соликамске

Соликамск, 22 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске, где произошел пожар. Об этом говорится в заявлении СУ СК по региону.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент в шахте остаются заблокированы девять человек. Имеются основания полагать, что люди погибли. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц».

После осмотра места происшествия следователи сопоставят полученные данные с документами. На месте ЧП допрашиваются свидетели и лица, ответственные за безопасность. Строительные работы на руднике шахты проводились сторонней подрядной организацией. Восемь из 17 человек, находившихся под землей, выбрались на поверхность. Судьба еще девяти неизвестна. Спасатели пять раз пытались спуститься в шахту, но из-за высокой температуры ни одна попытка не увенчалась успехом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Пермского края Максиму Решетникову оказать помощь пострадавшим при пожаре в шахте.