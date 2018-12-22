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В Одессе обнаружили цистерну со скелетами

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В Одессе обнаружили цистерну со скелетами

Одесса, 22 декабря. В Одессе обнаружили закопанную в землю цистерну с двумя человеческими скелетами. Медэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Цистерна была закопана в землю. Специалисты осмотрели останки и не обнаружили признаков насильственной смерти – переломов и травм. Пол умерших пока не установлен. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию.

Останки отправлены на дополнительную медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. По факту инцидента начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Автор: Софья Куликова
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