СМИ сообщили о гибели горняков в горящей шахте в Соликамске

Соликамск, 22 декабря. Не менее девяти горняков погибли в результате пожара в шахте в Соликамске (Пермский край), сообщают уральские СМИ. Коллеги оказавшихся в ловушке шахтеров рассказали, с чего началось ЧП.

«Мне позвонили из одной из бригад, где работали 9 человек на глубине 362 метров. По рации крикнули: «У нас пожар!». После этого связь с людьми оборвалась. 8 горняков, которые работали чуть выше, вскоре вышли на поверхность, они рассказали, что снизу шло сильное задымление», — отметил мастер горностроительной организации «Управления строительства-30» Андрей Купряшкин.

По его словам, спасатели пытались пробиться к месту возгорания, но не смогли — помешали слишком густой дым и высокая температура, передает KP.ru.

Отметим, что спасатели не менее четырех раз спускались в шахту, однако всякий раз были вынуждены отступать под напором огня. Сейчас сотрудники МЧС предпринимают пятую попытку вызволить шахтеров, рассказал телеканалу 360 главный инженер Третьего рудоуправления Павел Бут. Он объяснил, что сам рудник принадлежит «Уралкалию», но работы в нем выполняет подрядная организация «ФГУП УС-30».

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список горняков, заблокированных в шахте. На место происшествия уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

Согласно предварительным данным, пожар в шахте мог произойти из-за возгорания монтажной пены. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.