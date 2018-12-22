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Актрису Большого театра ограбили возле Бутырской прокуратуры в Москве

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Актрису Большого театра ограбили возле Бутырской прокуратуры в Москве

Москва, 22 декабря. Актрису камерной сцены Большого театра Ирину Алексеенко ограбили в Москве по дороге домой. Преступление было совершено возле здания Бутырской прокуратуры на севере города.

«Шла после спектакля домой, зашла по дороге в магазин и в расслабленном режиме шла домой. Сзади подошел молодой человек. Сначала он шел далеко, потом ускорился, выхватил сумку и убежал. Я за ним погналась, но не догнала», — рассказала артистка.

По ее словам, в сумочке, которую украл грабитель, были паспорт, 150 рублей, телефон, банковские карты и ключи от квартиры. Источник телеканала 360 отметил, что карты были вовремя заблокированы, поэтому преступник не успел снять с ее счетов деньги, а на телефоне был нулевой баланс. Ущерб он оценил в три тысячи рублей.

Напомним, что Ирину Алексеенко известна по ролям в спектаклях «Дон Жуан», «Царь и плотник», «Свадьба Фигаро» и «Бег».

Автор: Антон Соколов
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