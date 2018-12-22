Бывшая девушка Овечкина объявлена в розыск после ДТП

Москва, 22 декабря. Бывшая девушка хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина модель Валерия Соколова объявлена в розыск за участие в аварии в Подмосковье. Девушка устроила аварию, а затем скрылась с места ДТП.

Авария произошла 6 декабря. Модель вылетела на встречную полосу и врезалась в двигающийся навстречу автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Женщина в пострадавшем автомобиле находилась на последнем сроке беременности. Пока пострадавшие вызывали скорую, девушка скрылась с места ДТП, сообщает «Пятый канал».

Полиция пыталась выйти на связь с виновницей ДТП, однако разыскать модель не удалось. Теперь девушка объявлена в розыск. Очевидцы сообщают, что девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.