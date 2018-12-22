Сирия: Турция заявила, что никто не помешает ей провести операцию к востоку от Евфрата

Анкара, 22 декабря. Никто не помешает Турции провести новую военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

«Как и раньше никто не смог помешать нам провести операцию «Щит Евфрата», как нам не смогли помешать с операцией «Оливковая ветвь», также никто не остановит нас с операцией к востоку от реки Евфрат», — цитирует его телеканал NTV.

Напомним, что с августа 2016 по март 2017 года Турция проводила военную операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии. Ее заявленной целью была борьба с боевиками из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, чьи разрозненные силы до сих пор остаются в Сирии.

Операция «Оливковая ветвь» проводится с января 2018 года по настоящее время. Она направлена против «Сирийских демократических сил» и вооруженных формирований курдов, которых поддерживают США. В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести третью военную операцию в Сирии.

Примечательно, что Турция, США и другие страны, которые ввели войска на территорию Сирии, не получали на это разрешения ни от официального Дамаска, ни от Совбеза ООН. Исключение составляют лишь Россия и Иран, военное присутствие которых санкционировано сирийским правительством.

1 Организация запрещена на территории РФ.