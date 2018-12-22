Замглавы Роструда вылетел в Соликамск, где произошло ЧП в Шахте
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Соликамск, 22 декабря. Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов вылетают в Соликамск, где произошел пожар в шахте. Об этом сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.
На шахте ПАО «Уралкалий» произошел пожар. Под землей заблокированы девять горняков. Спасателям не удается выйти с ними на связь.
На месте ЧП работают горноспасатели «Уралкалия» и сотрудники МЧС. Также в боевой готовности находятся отряды спасателей МЧС Новосибирска. На место ЧП прибыли бригады врачей и психологов, а также представители санавиации.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список девяти пропавших горняков.