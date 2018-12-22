Мадагаскар под ударом «фейк ньюс»

На Мадагаскаре идет подсчет голосов второго тура президентских выборов. Напомним: в первом туре, проходившем в начале ноября, победителя выявить не удалось. Однако из 36 кандидатов главными действующими лицами можно было назвать Эри Радзаунаримампианину, Марка Равалуманану и Андри Раджоэлину. Все трое — бывшие президенты Мадагаскара. И в первом туре малагасийцы не смогли определиться, кто же достоин править островным государством.

На данный момент идет подсчет голосов. В финальном этапе выборов участвуют два кандидата, два экс-президента: это Андри Раджоэлина и Марк Равалуманана. Нельзя сказать, что они идут ноздря в ноздрю, как на прошлых выборах, явное лидерство наблюдается за Андри. Однако все ли так чисто?

Согласно мировому тренду на «вмешательство в выборы» в мадагаскарских сегментах соцсетей начала раскручиваться компания о том, что в выборы островного государства якобы вмешались русские. Однако заметим, что информация об этом распространяется также в западных медиа. И это притом что условные «CNN» сами не единожды замечены в создании фейковых материалов и целенаправленном поиске «русского следа» везде, где только возможно.

Очевидно, что редакции, в которых «требуют крови», получили очередной заказ на создание материала о «русском следе» в выборах Мадагаскара. СМИ же игнорируют другие страны, которые напрямую вмешивались в выборы, не скрывая этого, и в том числе Великобританию, Францию и США.

Чтобы найти русских, надо протолкнуться между британцев, французов и евреев

В целом в мадагаскарские выборы вмешивалось очень много стран, к примеру Израиль. Так, шеф-редактор La Gasette опубликовал результаты собственного исследования, согласно которому в деятельности Центральной независимой избирательной комиссии обнаружена уязвимость. Так, цифры, публикуемые CENI, являются объектом хакерских атак со стороны объединения хакеров из Израиля Black Cube, которая принадлежит группе Cambridge Analytica и использует программное обеспечение стоимостью около 1 200 000 евро, действуя по заказу местных бизнес-элит.

Это не единственный факт иностранного влияния. Один из участников президентского состязания Марк Равалуманана становился участником скандала, поскольку страницы в его поддержку в социальных сетях велись не только малагасийцами, но и французами, а также американцами.

Очевидно, иностранные гражданине являлись координаторами, а возможно, и наемными политтехнологами, которые поддерживали кампанию проигрывающего сейчас Марка. И в момент его проигрыша эти же люди, находящиеся за тысячи километров от Мадагаскара, будут призывать простых жителей острова выйти на улицу, если поддерживаемый ими кандидат проиграет, поскольку сейчас лидирует Андри.

Бригадный подряд мировых гигантов СМИ

На Мадагаскаре работают и успешно выполняют коммерческие заказы по очернению тех или иных лиц, включая бывшего президента Эри Радзаунаримампианину, даже мировые гиганты Reuters, AFP, The Guardian и BBC. И это с учетом того, что ранее в этих вещательных компаниях Мадагаскар всплывал крайне редко — с точки зрения туризма или если там случалось какое-либо происшествие, к примеру цунами.

Теперь же растет количество публикаций, которые рассказывают, как на Мадагаскаре все очень плохо, царит разруха и власть захвачена мафией. Про того же Радзаунаримампианину распускались слухи о его якобы сотрудничестве с иностранцами. То, что за раскачку ситуации на Мадагаскаре взялись серьезно, подтверждает следующее: Reuters открывает на острове корпункт, BBC отправляет маститых журналистов в командировку, AFP помимо командированных журналистов задействует малагасийских фрилансеров и стрингеров.

Различные европейские государства не только стараются отдельно освещать малагасийские выборы, искажая факты в ту или иную сторону, но и делают вбросы напрямую. Также европейские и американские медиахолдинги, имеющие местные представительства, не только пишут конструктивную критику, но и целенаправленно вбрасывают в медиаполе искаженные факты. L'Express de Madagascar, Madagascar Tribune, La Gazette de la Grande Isle не единожды пойманы на неправдивости.

К примеру, можно взять недавние публикации Madagascar Tribune. В материале сказано о том, что якобы армия и полиция не хотят поддерживать правительство и готовы помогать оппозиции. Однако на пресс-конференции, по итогу которой был написан вышеуказанный материал, спикером было озвучено лишь то, что силовые ведомства просто не будут превышать свои полномочия и применять силу при разгоне демонстрантов больше, чем этого потребует ситуация. Это не единственный, но один из самых характерных эпизодов, когда по заказу зарубежных интересантов мадагаскарское издание публикует заведомую провокационную ложь.

Не прессой единой…

Однако вмешательство в выборы посредством публикации в прессе далеко не единственное, чем отметились иностранцы. Министерство почтовых сообщений, телекоммуникаций и цифрового развития, глава которого хоть и не участвует в выборах, но имеет своего фаворита, проводит в республике конференцию «Проблема использования Facebook для нашей молодежи: риски и защита».

С одной стороны, конференция посвящена вопросам кибербезопасности, и это действительно важно. Однако, с другой стороны, на конференции рассказывается о противодействии пропаганде. Иными словами, на конференции для молодежи напрямую говорится о том, что в их соцсетях можно встретить пропаганду.

Одновременно с этим в рамках проекта ЮНИСЕФ проводят трехнедельное «обучение по ведению блогов». Семьдесят старшеклассников из семи лицеев со всей страны обучаются ведению страниц в соцсетях. Крайне похоже, что ЮНИСЕФ, а это, напомним, организация ООН, напрямую учит молодых малагасийцев, как правильно писать в Интернете. Проще говоря, создает «фабрику троллей».

Этот проект не был широко анонсирован, и молодежь выбирали только по критериям, ведомым исключительно инструкторам. Таким образом, политические интересанты напрямую использовали юных малагасийцев, втягивая в грязные политические игры и пропаганду несовершеннолетних.

Ряд организаций, которые позиционируют себя как неправительственные и волонтерские, работают как бы в поддержку демократии и заявляют о том, что их цель — светлое и независимое будущее Мадагаскара без коррупционеров. И при этом данные точки зрения навязываются в рамках поддержки Марка Равалумананы, который наверняка пользуется услугами иностранных политтехнологов. Каждый раз ими раскручиваются те же самые тезисы, что мы видели в Сирии, Ираке, Ливии, Тунисе, Марокко и других странах мира, в особенности Ближнего Востока и Африки.

Везде оппозиция изначально говорила о свободе и демократии, что по итогу в случае осуществления планов «оппозиционеров» приводило как минимум к жертвам среди людей. А как максимум — к разрушению государственности как таковой и созданию на осколках разрушенного государства протектората в пользу определенных зарубежных держав. И вот сейчас американские и британские медиакомпании, чьи соотечественники напрямую участвуют в политических играх в качестве политконсультантов и политтехнологов, о чем достаточно свидетельств в Сети, пытаются обвинить во вмешательстве русских.

К примеру, вот что наблюдатели от IAK сообщили о вмешательстве в выборы иностранных специалистов Великобритании и США. В частности, представителей организации «Корпус мира», которые активно работали в стране. Около 150 специалистов этой организации присутствовали на выборах — и, по имеющейся информации, приняли активное участие не только в процессе наблюдения, но также и в координации процесса.

Британцы ищут русских там, где работают сами британцы

На подобные манипуляции в рамках одного только Мадагаскара обращено внимание многих политических обозревателей и экспертов. Они говорят о том, что в рамках политической информации, публикуемой в Интернете, точки зрения бывают диаметрально противоположны даже по совершенно однозначным событиям. Так, мелкие, независимые и местные, что главное, СМИ напрямую говорят, что мадагаскарские выборы — это новая веха в развитии государства и что они проходят без крупных инцидентов. Тогда как крупные издания, иногда даже не имеющие своих корреспондентов или журналистов на острове, заявляют о том, что там все плохо, не имея фактуры, а действуя, очевидно, по заказу.

Это заметно и самим мадагаскарцам — в одной из групп в поддержку Андри Раджоэлины появилось следующее сообщение: «Андри продолжает лидировать в президентской гонке после подсчета примерно половины голосов. Марк Равалуманана же продолжает рассчитывать на своих зарубежных партнеров, которые вложили огромные деньги в его избирательную кампанию. Необходимо оставаться внимательными ко всей информации, которая поступает через сеть Интернет и социальные сети, потому что люди и корпорации, близкие к Марку, не остановятся ни перед чем, чтобы распространить ложные сведения на пути к своим целям».

При этом обвинения идут в сторону русских, хотя при этом ни одно российское СМИ не публиковало материалов в поддержку того или иного кандидата. Более того, русскоязычные СМИ вообще практически игнорируют тему мадагаскарских выборов. О каком вмешательстве в выборы может идти речь? При этом англо- и франкоязычные СМИ не стеснялись напрямую дезинформировать читателя о тех или иных действиях в рамках президентской гонки и других политических событиях Мадагаскара.

Эксперты сходятся в оценках: это все не просто так

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что все мы хорошо знаем политику двойных стандартов со стороны ведущих западных держав. На словах — за демократию и свободное волеизъявление граждан. А на деле, если побеждающий кандидат не устраивает транснациональные корпорации, банковский капитал и правительства, отражающие их волю, — применение любых средств, любых манипуляций, чтобы не допустить нежелательного для интересов «стран ядра глобального рынка» развития событий. Ситуация со вторым туром президентских выборов на Мадагаскаре этот вывод подтверждает, уверен политолог.

«Опасения, что на президентских выборах в этой островной республике победит не устраивающий хозяев глобального рынка кандидат, толкает их на организацию разного рода информационных атак, политического и экономического давления, готовности на дестабилизацию Мадагаскара и всего региона в целом ради сохранения своих прибылей, своей собственности, своего влияния. Ничего нового в таком подходе нет: мы его видели в ходе избирательных кампаний на Украине, в Грузии, России, Венгрии», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог и политтехнолог, специалист в области СМИ Наталия Елисеева рассказала ФАН, что в последние годы Западом проводилась обкатка технологий по давлению на одних политиков и продавливанию «нужных» кадров на высокопоставленные места различных государств. Методы использовались разные: от революций (Украина, к примеру) до манипуляций мягкой силой (страны Европы). Однако желание увеличить сферы влияния привело к расширению территорий по применению технологий.

«Имеет место заявление, что ни одни выборы, приводящиеся сейчас в мире, не проходят без вмешательств извне. Одним из последних примеров являются выборы в Мадагаскаре. Соответственно, Запад старается поставить туда своего человека. Выгода, как всегда, экономическая — добыча природных ископаемых. Однако сейчас на выборах побеждает не та сила, которую хотели продвинуть, а Андри Раджоэлина. Последствия могут быть разнообразными — вплоть до информационных вбросов («фейк ньюс» и так далее). В принципе, работа с инфополем уже проводится. Однако это может угрожать стабильности не только самого Мадагаскара, но также и всего региона. Вопрос в уровне контрмер и их своевременного использования. Как быстро Раджоэлина будет готов взять ситуацию под свой контроль», — заключила Наталия Елисеева.

По некоторой информации, к информационным вбросам против Раджоэлины и его команды могут быть причастны «Национальный фонд демократии», Фонд Сороса (частный американский благотворительный фонд, его представительство в РФ носит название «Институт «Открытое общество»), Project Syndicate (некоммерческая организация, занимается финансированием СМИ), Фонд Макартуров (еще одна «благотворительная» организация), USAID (центральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом), Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и фонд «Наследие» (так называемый исследовательский институт США по изучению международной политики).

ФАН собирается расследовать деятельность этих организаций в странах Африки и Ближнего Востока. Мир должен знать о деятельности этих организаций.