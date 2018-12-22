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ФАН публикует список заблокированных горняков в горящей шахте в Соликамске

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ФАН публикует список заблокированных горняков

Соликамск, 22 декабря. Установлены личности заблокированных горняков в загоревшейся шахте Соликамска, Федеральное агентство новостей публикует список.

По данным ФАН, пропали девять рабочих. Трое из них приехали из Башкирии. Среди пропавших Сергей Б., Александр П., Александр Б., Илья П., Виктор К., Сергей И., Антон А., Александр Ч., Сергей Т.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места ЧП.

Известно, что связаться с пропавшими горняками пока не удалось. Спасатели продолжают поисковую операцию, они пытаются найти другой вход на объект.

Автор: Ирина Селезнева
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