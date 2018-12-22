Полиция задержала 65 человек в ходе протеста «желтых жилетов» в Париже

Париж, 22 декабря. Число задержанных в ходе акции протеста «желтых жилетов» в Париже возросло с 30 до 65 человек, трое участников арестованы.

Как передает радиостанция France Info, среди задержанных оказался один из лидеров протестного движения «желтые жилеты» Эрик Друэ.

В свою очередь газета Parisien сообщает о столкновениях демонстрантов с полицией возле парижской мэрии. Есть сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Напомним, что в субботних протеста приняли участие около 800 парижан. Аналогичные акции проходили сегодня в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах.

Волна массовых беспорядков захлестнула Францию с середины ноября. От требований к властям отказаться от повышения цен на топливо «желтые жилеты» быстро перешли к более серьезным призывам — они, в частности, хотят, чтобы свой пост оставил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французские власти, отметим, заморозили повышение цен на топливо, а также пообещали поднять минимальный размер оплаты труда в стране.