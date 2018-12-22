Трое рабочих в загоревшейся шахте в Соликамске приехали из Башкирии

Соликамск, 22 декабря. Трое пропавших рабочих в загоревшейся шахте в Соликамске из Башкирии, информацию об остальных горняках устанавливают, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Подрядчиком, выполнявшим работы в шахте, является ФГУП «УС-30» из Башкирии. Ранее ФАН сообщал, что спасатели неоднократно предпринимали попытки спуститься в шахту.

Однако их работе мешает сильное задымление. Было принято решение искать другие входы на объект к очагу возгорания. На территорию, где произошло ЧП, никого не пускают, на месте находятся оперативные службы и представители руководства Пермской области.