Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 22 декабря.

Украинские министры захотели проверить реакцию России на проход судна ВМС Великобритании в Азовское море через Керченский пролив. Отправить туда британский корабль, зашедший в Одессу, предложил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак. На Украине захотели проверить реакцию РФ на проход судна ВМС Великобритании в Азов.

Американские эксперты признали превосходство российского танка Т-14 «Армата» над танками США. По словам военного специалиста Уилла Флэннигена, представленная в 2015 году российская машина показала, насколько устарели главные боевые танки Альянса — британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams. В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО.

Мощный взрыв неизвестного происхождения прогремел в субботу в сирийском городе Рас аль-Айн (провинция Хасака). Сирия: взрыв прогремел в провинции Хасака.

США заявили о передаче ВМСУ 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Россияне обратили внимание, что на самом деле это «заказчик оплачивает исполнителю выполненную работу». «Теперь понятно, кто заказчик»: россияне объяснили, почему США «платят» Киеву за провокацию на Азове.

Повторение керченского инцидента станет возможным, если США чересчур активно примутся защищать «свободу навигации» в тех районах Северного Ледовитого океана, которые прилегают к побережью России. Керченский инцидент может повториться в Арктике — СМИ Германии.

Конкретные цифры, рисующие бедственное положение «Нафтогаза», — хорошая иллюстрация для недавних высказываний Юлии Тимошенко о возможности продажи газотранспортной системы как о страховке обреченного режима Порошенко, считают эксперты. Украинцев ждет сложная зима: в Киеве объявили о проблемах с закупкой газа.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на твит президента Украины Петра Порошенко, в котором тот назвал Ан-225 «украинским гигантом». В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225.

Британское издание Daily Express опубликовало материал об угрозе «Третьей мировой войны» с Россией в связи с напряженной ситуацией в Азовском море. Британские СМИ испугались «разборок» с Россией в Азовском море.

Разведка США выставляет американцев «всемирным посмешищем», обвиняя Россию, Иран и Китай в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы в 2018 году, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Выставляют американцев посмешищем»: Захарова ответила на новые заявления США о «вмешательстве» РФ.

В Петербурге открывается новая ледовая площадка размером в 1000 квадратных метров в «Севкабель Порт». Гигантский каток с видом на Финский залив открылся в Петербурге.