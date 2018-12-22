В посольстве РФ назвали подстрекательством решение Лондона направить корабль на Украину

Лондон. 22 декабря. Решение Лондона направить на Украину корабль британских ВМС является подстрекательством Киева, который может расценивать это как шанс для очередной провокации. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон направит в Одессу корабль британских ВМС для того, чтобы якобы «послать сигнал России».

В посольстве отметили, что Гэвин не смог эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом «Гатвик» и решил заняться проверенным делом – подстрекательством Киева к новым провокациям. В дипмиссии отметили, что сигнал в России действительно приняли – решение Лондона в очередной раз подтверждает, что британское правительство будет поддерживать самые безответственные шаги Киева.

В посольстве добавили, что поездка Уильямсона в Одессу выглядит показательно на фоне готовящейся президентом Украины Петром Порошенко акции с целью продлить военное положение.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение из-за провокации ВМСУ в Керченском проливе. Украинский президент хотел ввести режим на 60 суток, однако Рада заблокировала инициативу и ввела военное положение на 30 дней. Тем не менее Порошенко не исключил, что режим может быть продлен.

Продление режима позволит Порошенко сохранить за собой пост президента Украины. Согласно опросам, шансы Порошенко сохранить за собой президентский пост крайне низки – он значительно уступает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому в президентской гонке.