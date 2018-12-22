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Сирия: около 300 человек покинули Идлиб за сутки

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Сирия: около 300 человек покинули Идлиб за сутки

Абу-Духур, 22 декабря. Почти 300 мирных жителей смогли покинуть контролируемую боевиками сирийскую провинцию Идлиб с помощью гуманитарного коридора. Об этом в субботу заявили врачи из сирийского мобильного госпиталя.

«Через медицинский пункт прошло 285 человек. В основном у прибывших граждан переутомление и сильный стресс»,— пояснили они.

Большая часть беженцев — это женщины, старики и дети. Медики заметили, что у многих жительниц Идлиба наблюдаются гематомы и ушибы, у детей — температура, а некоторые пожилые люди страдают от диабета. Врачи провели первичный медицинский осмотр всех, кто покидал Идлиб, и поставили детям прививки, сообщает РИА Новости.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе. 

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.

Автор: Антон Соколов
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