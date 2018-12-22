США выделит Украине $10 млн | 18 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Помогли материально
США даст Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил представитель Государственного департамента Роберт Палладино. По его словам, помощь Киеву планируют оказать также Литва и Великобритания. Анонсируя материальную помощь, Палладино воспользовался случаем призвать Россию отпустить моряков и вернуть Украине задержанные корабли. В Совете Федерации быстро нашлись с ответом. Сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление Госдепа предположил, что Америка хочет откупиться от Киева, а сама участвовать в конфликте не собирается. Политологи отмечают, что эти деньги, видимо, дадут Киеву только для того, чтобы закупить у Америки подержанные катера береговой охраны. И правда, на фоне военных бюджетов сумма выглядит микроскопической. $10 млн это примерно одна шестисотая от денег, потраченных Украиной на оборонку в 2018 году. На эти деньги можно построить треть корабля проекта «Гюрза». А это даже не морской, а речной артиллерийский катер.
Стена раздора
Мигранты снова лишают граждан США рабочих мест. На этот раз под ударом чиновники. Правительство США временно приостановило работу из-за того, что конгрессмены не сумели договориться о финансировании постройки стены на границе с Мексикой. Она идет отдельной статьей расходов, но из-за нее не бюджет никак не утвердить. Осталась без денег примерно четверть правительственных структур. Среди них министерство финансов, транспорта, внутренних дел, Госдеп, уже пообещавший денег Украине, министерство юстиции и другие ведомства. Части сотрудников придется затянуть пояса, часть отправят в принудительный отпуск. Стоит отметить, что подобная приостановка деятельности правительства происходит в штатах уже третий раз за год. С такой частотой американские чиновники не уходили на вынужденный перерыв уже несколько десятков лет.
Новые жертвы «желтых жилетов»
В Париже сегодня идут, ставшие кажется традиционными, акции «желтых жилетов». Правда отмечается, что уже не столь многочисленные. Так в Версале, протест всего несколько десятков человек, хотя он предварительно широко анонсировался. Впрочем, говорят, что он мог быть всего лишь отвлекающим маневром — большая часть протестующих собралась на Монмартре. Полицейских тоже мобилизовали меньше, чем обычно — около 4000 по стране и 1200 по Парижу. Протесты проходят не только в столице. Самое заметное сегодняшнее происшествие, связанное с похождениями «желтых жилетов» приключилось как раз в провинции. В городе Перпиньян в департаменте Восточные Пиренеи в аварии, спровоцированной активистами, погиб человек. Он врезался в грузовик, остановившийся на дороге, перекрытой «желтыми жилетами». На сегодняшний день уже десять человек погибли из-за протестов, которые проходят во Франции вот уже шестую субботу. Пострадали около 3000, треть — сотрудники полиции. Люди выходят на улицы, протестуя против роста цен на горючее и налогов. Президент страны Эммануэль Макрон пытается вести с ними диалог, но его предложений, по всей видимости, пока мало для умиротворения протестующих.