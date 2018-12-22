США выделит Украине $10 млн | 18 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Помогли материально США даст Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил представитель Государственного департамента Роберт Палладино. По его словам, помощь Киеву планируют оказать также Литва и Великобритания. Анонсируя материальную помощь, Палладино воспользовался случаем призвать Россию отпустить моряков и вернуть Украине задержанные корабли. В Совете Федерации быстро нашлись с ответом. Сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление Госдепа предположил, что Америка хочет откупиться от Киева, а сама участвовать в конфликте не собирается. Политологи отмечают, что эти деньги, видимо, дадут Киеву только для того, чтобы закупить у Америки подержанные катера береговой охраны. И правда, на фоне военных бюджетов сумма выглядит микроскопической. $10 млн это примерно одна шестисотая от денег, потраченных Украиной на оборонку в 2018 году. На эти деньги можно построить треть корабля проекта «Гюрза». А это даже не морской, а речной артиллерийский катер.

Стена раздора Мигранты снова лишают граждан США рабочих мест. На этот раз под ударом чиновники. Правительство США временно приостановило работу из-за того, что конгрессмены не сумели договориться о финансировании постройки стены на границе с Мексикой. Она идет отдельной статьей расходов, но из-за нее не бюджет никак не утвердить. Осталась без денег примерно четверть правительственных структур. Среди них министерство финансов, транспорта, внутренних дел, Госдеп, уже пообещавший денег Украине, министерство юстиции и другие ведомства. Части сотрудников придется затянуть пояса, часть отправят в принудительный отпуск. Стоит отметить, что подобная приостановка деятельности правительства происходит в штатах уже третий раз за год. С такой частотой американские чиновники не уходили на вынужденный перерыв уже несколько десятков лет.