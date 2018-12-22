Приход Tesla окончательно завершил эпоху бензиновых двигателей — СМИ
Москва, 22 декабря. Приход на рынок компании Tesla Илона Маска и всеобщий тренд постепенного перехода на электрокары стал важнейшим мировым событием уходящего года, которое окончательно завершает эпоху бензиновых двигателей. Так считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
По его словам, спрос на продукцию Tesla с каждым годом растет. Только в этом году число американских электрокаров на дороге превысило 500 тыс. машин, а их выпуск увеличился в 2,6 раза. Интерес к автомобилям с электродвигателем понятен. Пробег у Tesla может достигать 800 тыс. км. За весь свой жизненный цикл электрокар сэкономит такое количество бензина, которое превышало бы цену автомобиля в 3-4 раза.
«Уже в 2020 году одна только компания Илона Маска сократит мировой спрос на моторное топливо не менее чем на 50 млрд. долларов. На этот факт сейчас не обращают внимания, а зря: ведь «на подходе» и другие производители», — пишет Иноземцев в своей колонке на KP.ru.