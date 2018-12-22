Появилось видео с места пожара на шахте в Соликамске, где заблокированы 9 горняков

Соликамск, 22 декабря. Спасатели после неудачной попытки спуститься в шахту решили найти другой вход. Видео с места пожара в Соликамске появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Спасенные восемь человек поднимались по другим шахтам, пожарные рассчитывают найти другой вход к очагу возгорания. Сообщается, что температура воздуха на объекте превышает 80 градусов, здесь повышенное давление, в небо поднимается чернй дым.

Известно, что к шахтам никого не пускают, возле КПП находится автомобиль правоохранительных органов. Ранее Федеральное агентство сообщало, что связь с пропавшими горняками не установлена.