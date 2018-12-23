Сирийские племена выступили против турецкой агрессии в республике — видео ФАН

Дамаск, 23 декабря. Главы сирийских племен и кланов выступили с заявлением, осуждающим угрозы агрессии со стороны Турции в отношении Сирии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Вожди племен призвали курдов вернуть на свою родину, бороться за единство Сирийской Арабской Республики и противостоять любой внешней агрессии. По словам собравшихся, поддержка сирийской правительственной армии является единственным гарантом сохранения родины и ее защиты от любых противодействующих сил.

Напомним, что Турция готовится начать новую военную операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

По его словам, Турция начнет зачистку территории к востоку от Евфрата в самое ближайшее время. Целью данной операции, подчеркнул Эрдоган, станет разгром террористических формирований. Это будет уже третья военная операции Турции на территории сирийской республики. Эрдоган отдельно добавил, что турецкие военные не будут представлять угрозы для американцев, которые остались в САР.

К слову, власти Дамаска не давали своего разрешения на проведение каких-либо военных операций ни США и их коалиции, ни Турции. Единственные государства, чье военное присутствие было одобрено в САР — это Иран и Россия.

Эрдоган неоднократно говорил о намерении провести военную операцию против курдских формирований к востоку от берега Евфрат. В Анкаре «Силы народной самообороны», состоящие из курдских формирований, считают боевиками, связанными с «Рабочей партией Курдистана», которую турецкая сторона считает террористической организацией.