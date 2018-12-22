Сияет на всю Россию: фоторепортаж ФАН с красочных улиц новогодней Москвы

Новогоднее настроение в Москве не нужно искать специально — здесь все сделано для того, чтобы его почувствовать. Смотрите фоторепортаж Федерального агентства новостей с украшенных улиц столицы России и приезжайте смотреть на новогоднюю сказку своими глазами.

Чтобы увидеть всю роскошь новогодней иллюминации Москвы, придется составить персональный путеводитель — праздничные декорации установлены не только в центре города, но и разбросаны по районам столицы. Чтобы увидеть все, понадобится не один вечер.

С 14 декабря 2018-го по 13 января уже 2019 года в столице на 80 площадках проходит новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», который захватывает и католическое Рождество 25 января для иностранных гостей, и более традиционную для православных россиян дату 7 января.

«Прийти в Рождество» можно по Никольской улице — она стала особенной, «фанатской» улицей Москвы во время чемпионата мира по футболу. К Новому году Никольская традиционно превращается в полкилометра рождественских звезд, под которыми можно выйти к Красной площади.

Другой вход на Красную площадь украшают сказочные ворота в Новый год, а за ними начинается иллюминационная феерия. Здесь есть целый «сад новогодних елей», и с определенного ракурса красная звезда на Спасской башне Кремля кажется лишь праздничной верхушкой на одной из них. Всеми огнями сверкают карусели, которые теперь можно фотографировать не только под парижской Эйфелевой башней, но и под стенами московского Кремля.

На переходе между Манежной площадью и площадью Революции установлена ледяная горка 100 метров в длину, прокатиться по ней можно, как всегда, бесплатно, только взрослым посетителям придется пропустить в очереди всех детей.

На самой Красной площади под светящимся ГУМом снова разбили зимний каток и рождественскую ярмарку с лакомствами всех стран, глинтвейном, чаем с сушками и разнообразными подарками.

Главная ель страны пока прячется за стенами Кремля на Соборной площади и готовится показаться стране 24 декабря и засиять на всю Россию. Для этого ее украсят 2000 украшений и 1,5-километровой гирляндой. Напомним, кремлевскую елку срубили в Щелковском районе Подмосковья.

Ранее ФАН показывало, как 27-метровое дерево доставили к Спасской башне. На общероссийскую новогоднюю елку приедут шесть тысяч детей со всей России, а с 24 декабря ее смогут увидеть все посетители Соборной площади (это отдельная туристическая зона Кремля).

Еще один «елочный парад», на который стоит взглянуть, расположен на площади у ЦУМа. Там открылась галерея дизайнерских елок. Их украшали российские кутюрье Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Анастасия Романцова (A LA RUSSE), Алена Ахмадулина, Катя Добрякова, Петр Аксенов, Ксения Чилингарова и Яна Расковалова. Сам ЦУМ вновь празднично «упакован» в алые ленты и выглядит как огромная подарочная коробка посреди московских улиц.

Из того, что еще стоит занести в «иллюминационный путеводитель» по новогодней Москве, отметим светодиодные арки на Пушкинской площади, Театральной площади, в Газетном и Камергерских переулках. Отдельное удовольствие — пройтись внутри светового тоннеля на Тверском бульваре и Поклонной горе.

Множество сказочных персонажей зажигаются вечером на Суворовской площади, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте, у Триумфальной арки, на Кузнецком мосту, на Чистых прудах, у памятника Юрию Долгорукому. Красочные инсталляции есть, конечно, в парке ВДНХ и на парке Победы, а на Поклонной горе стоит еще и огромный елочный шар.

Что приятно — вся эта красота сделана с применением энергосберегающих светодиодных ламп и максимально бережет городскую электроэнергию. Демонтаж новогодней иллюминации начнется после 14 января, когда Россия отпразднует Новый год по старому календарю. Некоторые инсталляции оставят до православного праздника Крещения 19 января.