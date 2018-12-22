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Сирия: российские инвесторы заинтересовались восстановлением туризма в стране

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Сирия: российские инвесторы заинтересовались восстановлением туризма в стране

Дамаск, 22 декабря. Министерство туризма Сирии привлекает инвесторов к восстановлению городов и постройке туристической инфраструктуры. Проектами на сирийском побережье заинтересовались и российские инвесторы.

Пострадавший во время боевых действий четырехзвездочный отель в Маалюле нашел инвестора – проект рассчитан на 40 лет. Согласно проекту, в отеле появятся три ресторана, летние кафе, центры здоровья и бассейны, сообщает телеканал «360».

Кроме того, мгновенно были раскуплены участки под платные пляжи на побережье Средиземного моря. Инвесторы из России и Ирана активно вкладываются в реконструкцию отелей. Так, в районе порта Тартус будет построен пятизвездочный отель с торговым центром, магазинами и конференц-залами. Российский инвестор вложит в строительство до 90 млн долларов.

Автор: Софья Куликова
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