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Связь с горняками из горящей шахты в Соликамске до сих пор не установлена

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Связь с горняками из горящей шахты в Соликамске до сих пор не установлена

Пермь, 22 декабря. Глава ФГУП «УС-30» Андрей Максимов оценил шансы на спасение горяков в горящей шахте «Уралкалия» как невысокие. Однако он подчеркнул, что шансы сохраняются.

Шансы на спасение девяти горняков есть, но они невысокие, считает Максимов. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спасатели в четвертый раз попытались спуститься с шахту в Соликамске. Однако из-за сильного задымления им не удалось продолжить поиски шахтеров.

Пожарные предполагают, что очаг возгорания находится далеко от потушенной шахты. В настоящий момент с пропавшими пока не удалось связаться. Руководство Пермского края находится на месте ЧП.

Автор: Ирина Селезнева
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