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Сирия: курды призвали США не выводить войска из САР

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Сирия: курды призвали США не выводить войска из САР

Багдад, 22 декабря. Партия Иракского Курдистана Патриотический союз (ПСК) назвала решение США о выводе военного контингента из Сирии ошибочным и призвала пересмотреть его. Об этом говорится в заявлении ПСК.

«Надеемся, что международная коалиция, в первую очередь США, пересмотрят решение и продолжат войну с терроризмом, а также поддержку политического урегулирования в Сирии», — говорится в заявлении.

Иракские курды заявили, что вывод американских военных якобы подорвет борьбу с ИГ1 (запрещена в РФ). Вооруженные курдские формирования, ранее получавшие поддержку из Вашингтона, способствуют дестабилизации в Сирии. Курды рассчитывают на формирование собственного государства Курдистан и поддерживают эскалацию конфликта, притесняя арабоязычное население САР.

Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из САР сопровождалось договоренностями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В Анкаре курдские формирования в САР считают последователями партии «Рабочий Курдистан», которая запрещена в Турции. Анкара намерена начать военную операцию против курдского Отряда народной самообороны (YPG).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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