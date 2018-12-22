Сирия новости 22 декабря 19.30: ребенок погиб под огнем «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикалами

Сирия, 22 декабря. Ребенок погиб под огнем «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикалами, ВВС Ирака уничтожили четырех террористов ИГ1 в Найнаве. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла пассажирский автобус в Алеппо, атаковала САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в Алеппо.

Курды: напали на позиции ССА в Алеппо.

Провинция Алеппо

Радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) напали на позиции «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе Калджибрина, передает военный Telegram-канал (@ehaaby55). По сведениям автора публикации, в результате атаки подконтрольная Анкаре группировка потеряла двух боевиков.

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по пассажирскому автобусу на западе провинции Алеппо, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Под обстрелом джихадистов погиб ребенок.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Местный источник передает в Telegram (@ehaaby55), что перестрелки отмечаются в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Хувейн. Также сообщается, что члены незаконных вооруженных формирований открыли огонь по позициям правительственных войск в районе поселения Тель Марак в юго-восточной части региона.

Кроме того, по сведениям Telegram-канала (@ehaaby55), террористы подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» атаковали сирийскую армию на востоке Идлиба.

Провинция Хама

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Масасна, ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов радикальных исламистов в окрестностях города Аль-Латамина. Об этом пишет военный источник в Telegram (@ehaaby55). Ранее джихадисты группировки «Джейш аль-Изза» напали на позиции правительственных войск в Масасне, пытаясь проникнуть на территорию города Мхарде. В результате столкновения бойцы армии Башара Асада уничтожили несколько радикалов.

Провинция Хасака

Мощный взрыв прогремел в поселении Рас аль-Айн провинции Хасака, передает местный источник в Telegram (@ehaaby55). Данных о пострадавших пока нет. Информация о подробностях и причинах инцидента также не поступала.

Накануне детонация самодельного взрывного устройства произошла недалеко от города Камышлы. Во время взрыва по заминированному участку дороги проезжал автомобиль Демократических сил Сирии (SDF). Предполагается, что СВУ заложили члены арабских племен, выступающих против присутствия курдов в регионе.

Ирак

На территории провинции Найнава продолжается операция правительственных сил Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что ВВС Ирака нанесли ряд ударов по предполагаемым укрытиям «Исламского государства»1 в горном районе Атшан. В результате боевого вылета было нейтрализовано четыре радикальных исламиста.

Ранее силы безопасности Ирака взяли под арест несколько боевиков ИГ в бывшей столице «Халифата», городе Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)