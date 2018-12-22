В Актовом зале Смольного наградили более ста лучших спортсменов Петербурга. ФАН-ТВ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», а также наградил спортсменов и работников отрасли за высокие результаты.

Знаком «Лучший в спорте» и благодарственным письмом врио губернатора Петербурга наградили спортсменов и тренеров. Среди награжденных Надежда Андреева. Несмотря на трудности со здоровьем, она уже много лет занимается греблей на байдарках и каноэ. В этой же номинации отметили Ольгу Степанову, которая занимается пулевой стрельбой, и еще нескольких человек.

Свои награды спортсмены получили из рук временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он пожелал собравшимся новых спортивных достижений и отметил, что именно они являются гордостью Петербурга.

«Я хочу сказать, что в этом зале присутствуют люди очень трудолюбивые с длинной волей. Только люди с длинной волей могут достичь таких результатов, которых вы достигли. Посмотрите, стадионы наши всегда заполнены, а ведь это в среднем 45 тысяч человек. Хоккейные наши площадки, баскетбольные, волейбольные всегда наполнены нашими жителями. Горожане этим гордятся», — подчеркнул Александр Беглов.

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и премией Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физический культуры и спорта Санкт-Петербурга» отметили более 40 спортсменов. Среди них фигуристка Оксана Казакова, завоевавшая олимпийское золото в Нагано в 1998 году. Ее наградили за высокие спортивные результаты на официальных соревнованиях мирового, европейского, всероссийского и городского уровней среди ветеранов.

«Я чувствую большую гордость, потому что я коренной житель Петербурга, очень много сделала в спорте для этого города, для нашей страны. Я его обожаю. Я очень горда, что мне вручили этот знак. Наверное, он придаст мне еще больше стимула работать, воспитывать студентов и своих спортсменов, чтобы они также сидели в этом зале и с гордостью получали такие значки», — поделилась Оксана Казакова.

Также благодарственным письмом за высокие спортивные достижения, показанные в 2018 году, наградили победителей XXX Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина. По итогам комплексных соревнований в общекомандном зачете Спартакиады были награждены представители администрации Петербурга. Завершилась церемония награждения передачей врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову официального игрового мяча ЧМ по футболу FIFA 2018.