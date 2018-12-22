«Раскручиваться предпочитали в РФ»: россиян обидели слова лидера «Бумбокса» о «черной дыре»
Москва, 22 декабря. Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что больше не дает концерты в России, потому что считает ее «черной дырой». Об этом исполнитель заявил в интервью шоу «Говорящие головы».
По словам украинского музыканта, он перестал ездить в Россию в 2014 году. Хлывнюк заявил, что якобы Россия превратилась в «черную дыру» после «нападения инопланетян».
В Сети отреагировали на жесткую критику со стороны когда-то известного исполнителя. Россиян обидели слова Хлывнюка, ведь группа «раскрутилась» в России, а теперь так нелестно отзывается о стране.
«Да кому они нужны кроме России, лицедеи?» – негодует Хуан де Пономарио.
«Неблагодарность — последнее дело. Да если бы не Россия, где бы он заработал?» — удивляется Dilya Mirsaidova.
«А раскручиваться и «бабло рубить» все предпочитали в России», — пишет Гид в Йошкар-Оле.