«Раскручиваться предпочитали в РФ»: россиян обидели слова лидера «Бумбокса» о «черной дыре»

Москва, 22 декабря. Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что больше не дает концерты в России, потому что считает ее «черной дырой». Об этом исполнитель заявил в интервью шоу «Говорящие головы».

По словам украинского музыканта, он перестал ездить в Россию в 2014 году. Хлывнюк заявил, что якобы Россия превратилась в «черную дыру» после «нападения инопланетян».

В Сети отреагировали на жесткую критику со стороны когда-то известного исполнителя. Россиян обидели слова Хлывнюка, ведь группа «раскрутилась» в России, а теперь так нелестно отзывается о стране.

«Да кому они нужны кроме России, лицедеи?» – негодует Хуан де Пономарио.

«Неблагодарность — последнее дело. Да если бы не Россия, где бы он заработал?» — удивляется Dilya Mirsaidova.