Миллионы украинцев постоянно работают за границей

Киев, 22 декабря. Около 3,2 млн украинцев на сегодняшний день на постоянной основе работают за границей, 7-9 млн украинцев уезжают на заработки время от времени. Такие данные в субботу привел министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«По официальным данным госслужбы миграции и государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за границей работает 3 миллиона 200 тысяч граждан​​​. Непостоянно – цифра колеблется в пределах 7-9 миллионов наших соотечественников», — заявил он в эфире украинского телевидения.

По словам Ревы, самая популярная страна у украинских гастарбайтеров — это Польша. Там трудится 2 млн жителей Украины, причем лишь половина из них трудоустроена официально, а налоги платят всего 400 тыс. человек.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, Украина стремительно становится безлюдной из-за огромного масштаба миграции. Несмотря на то, что отправляющиеся на заработки украинцы удерживают курс гривны от девальвации, в долгосрочной перспективе трудовая миграция может нанести серьезный ущерб национальной экономике. Ведь массовый отток трудоспособного населения ликвидирует любые предпосылки для развития внутреннего рынка и создает дефицит рабочей силы.

На эту проблему уже успела обратить внимание лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, трудовой туризм превратился в «массовый и панический побег со своей земли». Политик выразила уверенность, что отток население вызван крайне неэффективной политикой и реформами, которые проводит украинское правительство.