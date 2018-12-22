Спасатели не смогли попасть в горящую шахту в Соликамске

Пермь, 22 декабря. Спасатели в четвертый раз попытались спуститься с шахту в Соликамске в Пермском крае, где произошел пожар. Однако из-за сильного задымления им не удалось продолжить поиски горняков, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожарные предполагают, что очаг возгорания находится далеко от потушенной шахты. При этом вода не может попасть в очаг возгорания. Отмечается, что с пропавшими пока не удалось связаться.

Ранее сообщалось, что в шахте остались девять человек, работники СГУП «Управление СУ-30». Они занимались бетонированием и установкой оборудования.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте ЧП находится руководство Пермского края.