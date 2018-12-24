Матвиенко предсказала гражданскую войну на Украине из-за «автокефальной церкви»

Москва, 24 декабря. Создание «автокефальной церкви» на Украине может обернуться гражданской войной в стране. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Издается указ президента (Украины – ред​​​.), в соответствии с которым они настаивают на том, что Украинская православная церковь в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа Московской. Они просто ведут дело до бойни, до гражданской войны», — сказала председатель Совфеда на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Она подчеркнула, что силовые действия Киева, направленные на разрушение церквей, подставляют людей под удар. Украина разрушается, разделяя общество и вводя военное положение там, где проживает русскоязычное население, подчеркнула Матвиенко.

Напомним, на «объединительном соборе» неканонических украинских церквей, который прошел в Киеве, президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой «автокефальной церкви». Ее возглавил Епифаний Думенко. Томос об автокефалии должен быть получен в Константинополе в январе.В РПЦ заявили о ничтожном каноническом значении собора.