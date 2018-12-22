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На линию фронта в Донбассе отправлено более 14 тысяч кровоостанавливающих наборов

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Кровоостанавливающие наборы для передовой: в СДД рассказали о медицинской помощи НМ ЛДНР

Симферополь, 22 декабря. Участники IV съезда Союза добровольцев Донбасса, проходящего в Симферополе, рассказали о медицинской помощи, которую организация оказывает защитникам Донецкой и Луганской народных республик, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщила руководитель медико-социального сектора СДД Ольга Кулыгина, налажены медицинские поставки в части и подразделения, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе.

«На линию фронта отправлено более 3000 грузовых  и свыше 11 000 индивидуальных кровоостанавливающих наборов, что позволило обеспечить нужды передовой Донбасса в 2016–2017 годах», — отметила представитель СДД, выступая перед участниками съезда.

По словам Кулыгиной, регулярная помощь медикаментами и перевязочными материалами оказывается в 19 подразделениях Донецка и Луганска.

Кровоостанавливающие наборы для передовой: в СДД рассказали о медицинской помощи НМ ЛДНР

При этом Союз добровольцев Донбасса оказывает помощь бойцам, получившим ранения в ходе боевых действий. Речь идет о подразделениях «1-я Интербригада», «Шахтерская дивизия», «Оплот», батальонах «Кальмиус», «Август», «Восток», «Славянская бригада», «Призрак», «Пятнашка», КГБ ЛНР, МГБ ДНР, 3-й МСБ, 13-й БРТО, 17-й БТРО и других.   

«На данный момент протезированы 74 человека, а 112 прошли программу медицинской реабилитации после ранений», — рассказала руководитель медико-социального сектора СДД.

По словам Ольги Кулыгиной, излечены 283 раненых, 116 человек получили психологическую помощь. Кроме того, 179 добровольцам Союз добровольцев Донбасса помог медикаментами.

Автор: Юрий Котенок
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