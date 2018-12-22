Актриса из «Телохранителя» скончалась в Калифорнии

Сакраменто, 22 декабря. Американская актриса и певица Этель Эйлер скончалась в Лома-Линде (Калифорния) в возрасте 88 лет, сообщила ее семья. Артистка ушла из жизни еще 18 ноября, однако известно об этом стало только теперь, сообщает RT.

Эйлер начала свою карьеру киноактрисы с участия в комедийном сериале «Шоу Косби», который выходил на экраны с 1984 по 1992 годы. Она также исполнила роль Эммы в фильме «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Эйлер появлялась в эпизодической роли в знаменитом ситкоме «Друзья», а также играла в сериалах «Подруги», «Клиент всегда прав» и «Седьмое небо». За роль в драме Чарльза Бёрнетта «Заснуть во гневе» (1990 год) Эйлер получила кинопремию «Независимый дух».