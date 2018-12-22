Сирия: около 300 тысяч беженцев вернулись в страну из Турции

Дамаск, 22 декабря. Почти 300 сирийских беженцев вернулись с территории Турции на родину, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«В Сирию после операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» вернулись 291790 сирийских беженцев», — приводит слова Сойлу агентство Anadolu​​.

По словам Сойлу, Турция является не только конечным пунктом назначения беженцев из Сирии, но также и пунктом транзита. Многие беженцы с Ближнего Востока, попадая в Турцию, стремятся отправиться на Запад или вернуться на родину.

В текущем году на территории Турецкой республики были задержаны 251 тысяч нелегальных мигрантов, что на 56% больше, чем в 2017 году. В настоящее время на территории Турции находятся около 4,5 млн беженцев.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В прошлом году было объявлено о победе над ИГ1 (запрещена в РФ), однако в некоторых районах до сих пор продолжаются зачистки от террористов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных, которые находились незаконно на территории Сирии. По словам американского президента, после победы над ИГ дальнейшее пребывание военного контингента США в САР не имеет смысла.

1 Организация запрещена на территории РФ.