Керчь, 22 декабря. Около 3,5 миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия его автодорожной части, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая текущего года. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

За почти 7,5 месяца по мосту проехали порядка 3,5 миллиона транспортных средств, среди которых около 150 тысяч грузовых автомобилей и 40 тысяч пассажирских автобусов. 12 августа был зафиксирован рекорд по суточному трафику — 33359 автомобилей за 24 часа.

Как отметили в информационном центре, мост работает в штатном режиме с момента открытия. Лишь 18 июля движение транспорта перешло на временную схему из-за съемок клипа группы «Любэ», который был посвящен Крымскому мосту.

Чаще всего мостом пользуются жители Краснодарского края, а также Республики Крым. В первую очередь, это жители Тамани и Керчи – ближайших к мосту населенных пунктов, передает «Политэксперт».

Ранее, 20 декабря, во время большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о возможном строительстве моста через реку Лену, напомнил о Крымском мосте. Президент отметил, что этот объект, соединивший полуостров с материковой Россией, является не только символом воссоединения Крыма и РФ, но и служит развитию российского региона.

Напомним, Крымский мост является самым длинным в Европе и в России. Его длинна составляет более 18 тысяч метров