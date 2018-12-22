1000 спасенных, 7000 выездов — награждение сотрудников МЧС в Смольном. ФАН-ТВ

1000 спасенных, 70000 выездов — награждение сотрудников МЧС в Смольном. ФАН-ТВ
В Световом зале Смольного наградили 57 сотрудников МЧС по Санкт-Петербургу: спасателей, пожарных и ветеранов. В торжественной церемонии принимали участие ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства, руководство и личный состав петербургского МЧС.
«Вы скоро будете отмечать почти тридцатилетие создания этой службы. Я хочу сказать, что служба сегодня является, если в целом говорить по России, бронежилетом нашей страны, а вы являетесь бронежилетом нашего города. За что вам огромное спасибо», — поблагодарил собравшихся врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Помимо церемонии награждения, были подведены итоги деятельности РСЧС в уходящем году и обозначены ключевые задачи на 2019 год. Всего за 2018 год, было совершено 73 тысячи выездов на пожары, сотрудниками МЧС были спасены 957 человек.
«В принципе, любая ситуация непростая. Приходится по месту решать. Достаточно сложных задач было. Всех не перечислить», — признается спасатель поисково-пасательной службы Дмитрий Комаров.