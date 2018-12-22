1000 спасенных, 7000 выездов — награждение сотрудников МЧС в Смольном. ФАН-ТВ

В Световом зале Смольного наградили 57 сотрудников МЧС по Санкт-Петербургу: спасателей, пожарных и ветеранов. В торжественной церемонии принимали участие ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства, руководство и личный состав петербургского МЧС.

«Вы скоро будете отмечать почти тридцатилетие создания этой службы. Я хочу сказать, что служба сегодня является, если в целом говорить по России, бронежилетом нашей страны, а вы являетесь бронежилетом нашего города. За что вам огромное спасибо», — поблагодарил собравшихся врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Помимо церемонии награждения, были подведены итоги деятельности РСЧС в уходящем году и обозначены ключевые задачи на 2019 год. Всего за 2018 год, было совершено 73 тысячи выездов на пожары, сотрудниками МЧС были спасены 957 человек.