Сирия: взрыв прогремел в провинции Хасака

Дамаск, 22 декабря. Мощный взрыв неизвестного происхождения прогремел в субботу в сирийском городе Рас аль-Айн (провинция Хасака). Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отметим, что это далеко не первое подобное происшествие, случившееся в Хасаке за последнее время. Накануне сообщалось о том, что взрывное устройство сработало возле города Камышлы в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль с группой бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Никакой информации о возможных потерях курдов в живой силе все еще не поступало. Местные активисты полагают, что бомба была заложена членами арабских племен, принимавших участие в организации протестных акций двумя днями ранее.