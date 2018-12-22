Медведева без ошибок откатала произвольную программу на репетиции

Москва, 22 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева провела официальную тренировку своей произвольной программы в субботу утром без ошибок.

За тренировкой Медведевой следили ее тренер из Канады Брайан Орсер, а также заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По их мнению, фигуристка исполнила программу без существенных недочетов.

Специалисты подчеркнули, что спортсменка выполнила все элементы чисто, однако в двух допустила незначительные ошибки. Уточняется, что замечания были сделаны из-за выезда после второго каскадного прыжка.

20 декабря в Саранске стартовал Чемпионат России по фигурному катанию, который завершится 23 декабря, во воскресенье. В субботу вечером участники откатают свою произвольную программу. Начало запланировано на 18.00 часов.