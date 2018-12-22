Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Порошенко обязал указать в названии церкви принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По данным пресс-службы, Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Изменения касаются названия религиозных структур, руководящий центр которых находится за пределами Украины.

В среду Рада приняла законопроект о внесении изменений в название канонической церкви, согласно которому УПЦ должна быть переименована. Документ предусматривает указание принадлежности религиозной организации к стране, где располагается религиозный центр. УПЦ могут запретить именоваться «украинской».

Напомним, Константинопольский патриархат пообещал предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор». Главой «единой церкви» был выбран Епифаний Думенко.

В РПЦ решение Константинополя назвали неканоническим и политическим. Синод РПЦ заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.