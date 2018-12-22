«Поддерживают очаг»: в ГД назвали цель очередных заявлений США о «российском вмешательстве»

Москва, 22 декабря. Очередное заявление разведки США о вмешательстве в выборы в США со стороны России, Китая и Ирана является очередным вбросом информации для поддержания «санкционной спирали», считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями», — заявил Новиков в комментарии РИА Новости.

По словам Новикова, если у Вашингтона нет поводов для обвинений, то он пытается их сконструировать. Депутат добавил, что вопрос «российского вмешательства» не снимается с повестки в западных странах. Информация вбрасывается с очевидной регулярность и периодичностью, чтобы «поддерживать очаг конфронтации в постоянно горящем режиме».

Напомним, глава национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил РФ, КНР и Иран в попытках повлиять на итоги промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года. При этом Коутс заявил, что никаких доказательств влияния такого «вмешательства» на результат выборов нет. Обвинения могут стать причиной введения новых санкций против РФ, КНР и ИРИ.