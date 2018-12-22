Мы должны быть готовы к войне: Бородай рассказал о подготовке Киевом провокаций в Донбассе

Симферополь, 22 декабря. На проходящем в Симферополе IV съезде Союза добровольцев Донбасса (СДД) глава СДД Александр Бородай дал резко негативную оценку провокациям, которые готовит Киев на линии соприкосновения в Донбассе и в акватории Азовского моря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не стоит обольщаться — [президент Украины Петр] Порошенко способен на все», — заявил Александр Бородай, выступая перед участниками съезда.

Именно поэтому от президента Украины можно ожидать любых действий, считает глава СДД.

«Он [Порошенко] настолько омерзителен, что порабощенное население Украины может проголосовать против него», — предположил Александр Бородай.

По его словам, Порошенко может пойти на авантюру, чтобы изменить ход событий на Украине.

«Его единственный шанс — объявить военное положение и отменить выборы. Мы ожидаем провокаций и существенной военной эскалации», — добавил лидер Союза добровольцев Донбасса.

Он уверен, что в случае активизации действий ВСУ добровольцы не останутся в стороне и отреагируют соответственно.

«Мы должны быть готовы к тому, чтобы прервать свое относительно мирное существование и воевать. Мы можем довершить то, что не доделали в 2014 году», — заявил Бородай, выступая в Симферополе.

Как отметил глава СДД, в организации готовы к такому развитию событий.